Ahogy arról mi is hírt adtunk, ma van Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc esküvője, ami az egész országot lázban tartja.

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvője az alcsútdobozi arborétumban van, emiatt egész nap nagy a sürgés-forgás a Fejér megyei falucskában. Sorra érkeznek a vendégek, a biztonsági őrök folyamatosan járőröznek, ami nem csoda, hogyen a Blikk információi szerint néhány órával ezelőtt hívatlan vendégek próbáltak bejutni a lakodalom helyszínére.

Később egy mentőautó is feltűnt a kapunál, és be is hajtott a területre. Egyelőre senki nem tudja, mi okból érkezett, de feltehetőleg csak elővigyázatosságból rendelték oda, ugyanis nem szirénázva jött.