Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjére több ismert ember is hivatalos volt, íme, néhány név.

Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea szeptember 24-én mondták ki egymásnak a boldogító igent, és habár nem sikerült titokban tartaniuk, hogy hol és mikor került sor a nagy napra, így is komoly biztonsági intézkedésekkel igyekeztek távol tartani a kíváncsiskodókat a nagy napjuktól. Így aztán sok részletet még most sem lehet tudni a fényűző esküvőről, de az már kiderült, hogy hatalmas tűzijáték is emelte az esemény fényét.

A véndégek is a legnagyobb titokban érkeztek, nehéz volt kiszúrni, vajon kik is kaptak meghívást a lakodalomra, de néhány névre már fény derült. Ott volt Rákay Philip, Dzsudzsák Balázs labdarúgó és Tessely Zoltán fideszes országgyűlési képviselő is - írja a Blikk a Magyar Hang nyomán.