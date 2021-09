Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc esküvőjéről egyre több dolog derül ki annak ellenére, hogy mindent megtettek azért, hogy titokban tartsák a részleteket. Már fény derült néhány vendég kilétére, valamint arra is, hogy hatalmas tűzijáték emelte az esemény fényét. Most pedig egy sztárfellépőről hullt le a lepel. Meglehet, hogy Rod Stewart adott egy magánkoncertet a vendégeknek. Az énekes ugyanis nemrég Budapestről az Erzsébet-téri szökőkúttól posztolt képet az Instagram-oldalán, és az is biztos, hogy a sztárnak nincs betervezett koncertje sem itt, sem a környéken.

A Blikk tudosítói szerint ugyanis az esküvői bulit este, fél 12-kor hangos ováció és taps szakította meg. "Atyaúristen, atyaúristen, ez Rod Stewart" - mondta valaki a mikrofonba, majd felcsendült a Sailing című száma.