Korábban is többször fenyegetőzött azzal, hogy megöli kisfiát Katalin , aki egykor pornószínésznőként dolgozott.

A gyászoló édesapa, Norbert képtelen felfogni, hogy kétéves kisfia, Alex nincs többé. Állítása szerint a volt párja többször fenyegetőzött azzal, hogy kioltja közös gyermekük életét. Volt, hogy azzal példálozott, hogy leönti benzinnel és felgyújtja a picit.

"Mindenkit feljelentgetett a környezetemben, engem pedig verbális erőszakkal és pedofilvádakkal illetett. Úgy vélem, ez az ő fantazmagóriáinak köszönhető. Korábban pornószínésznőként dolgozott Olaszországban, és minden egyébbel, ami az éjszakai élettel jár" - mesélte a Borsnak Norbert, aki szeretné hazahozatni kisfia holttestét Magyarországra.

"Nem voltunk Katalinnal házasok, csak együtt éltünk.Azt mondta, hogy menopauza van nála, ehhez képest két hónap után közölte, hogy gyermeket vár. Amíg terhes volt, többször láttam, hogy a hasát ütögette, dohányzott és szteroid tartalmú tablettákat szedett" - mesélte a megdöbbentő részleteket az apa, aki három hete látta utoljára kisfiát.

"Távoltartási végzést kért ellenem, de azt nem ítélték meg. A folyamatos kapcsolattartást viszont akadályozta. Még vidékre is leköltözött. A pandémia ideje alatt három hónapig nem találkozhattam a fiammal. Nem tudom, mit tehettem volna, de ami történt, azt nem lett volna szabad hagyni. Pokollá tette az életünket. A munkahelyemre is írt lejárató levelet. Szép életünk lehetett volna Alexszel, még a lakóhelyemen is elintéztem, hogy felvegyék egy kiváló bölcsődébe. A kisfiam koraszülött volt, tehát fejlesztésre volt szüksége" - tette hozzá megtörten.