Sikerült elhárítani az akadályokat a Szputnyik V koronavírus elleni vakcina Egészségügyi Világszervezet általi engedélyeztetése útjából - jelentette ki szombaton Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter Genfben, ahol Tedrosz Adhanom Gebrejeszusszal, a WHO főigazgatójával tárgyalt.

"Tudomásul vették a Szputnyik V vakcina népszerűsítésével és regisztrációjával kapcsolatos orosz álláspontot, és mára sikerült teljességgel tisztázni minden kérdést. Mostanra elhárítottunk minden akadályozó tényezőt, így nem látjuk akadályát a további munkának, és ezt megerősítette a főigazgató" - hangsúlyozta Murasko, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett.

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy mindössze némi papírmunka maradt hátra a WHO-nál az engedélyeztetést végző vállalattal. Az Egészségügyi Világszervezet egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben.

A világ több mint hetven országában engedélyezett Szputnyik V védőoltást jelenleg a WHO mellett az Európai Gyógyszerügynökség is vizsgálja. A WHO és az amszterdami székhelyű uniós ügynökség jóváhagyása új piacokat nyithat meg az orosz védőoltás előtt, különösen Európában.

A WHO a Szputnyik V gyártási folyamatát vizsgáló júliusi jelentésében kifogásolta a védőoltás gyártási folyamatának egyik elemét. A gyártó időközben bejelentette, hogy teljes mértékben körben megoldották a fiolák töltésével kapcsolatos problémát.

