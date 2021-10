"Sajnálattal tapasztaltuk, hogy ez a kedvesnek látszó család 6 percet töltött a patikánkban, ezalatt a 3 éves kisfiú szinte betanítottan kibontogatott termékeket és elpakolta a kabátjába" - kezdte az érdi patika a Facebook-bejegyzését. Elmondták, így a lopásgátló nem jelzett nekik, ők pedig csak utólag vették észre a kibontott termékek csomagolását. Édesanyja és testvére is a kisfiúval voltak, de egyikük sem szólt rá.

"Feljelentést nem kívánunk tenni egy 3 évessel szemben, de reméljük a családhoz eljut a posztunk és mélyen elszégyenlik magukat. Az anyuka és a kislány is látták, hogy mit csinál a kisfiú, eszükben sem volt igazán rászólni vagy megfizetni a kárt sajnos. A nyitott polc csábító lehet, de mi továbbra is bízunk abban, hogy Érd rossz híre már csak pletyka és csökkenni fognak a lopási esetek. Mi továbbra is maximális bizalommal leszünk mindenki felé, reméljük viszont is megtisztelnek bennünket" - írták.