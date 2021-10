Az Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) szervezet matematikai modelljei szerint november végén lehet a negyedik hullám járványcsúcsa Magyarországon - közölte a Napi.hu.

A számítások alapján napi 25 ezer új fertőzött is lehet, az áldozatok száma pedig több mint 36 ezerre is ugorhat.Eszerint több fertőzött lehet most, mint tavasszal, ám ha folytatjuk az oltásokat, ügyelünk a higiéniára és maszkot viselünk, a halálozás decemberben 150-160 között fog tetőzni. Amennyiben nem követjük az egészségügyi előírásokat, akkor akár napi 230 feletti áldozattal is számolnunk kell, a kórházi csúcsot 8 ezer körülire becsülik, illetve 3 ezren lehetnek majd intenzív osztályon.