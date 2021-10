Orbán Viktor azzal kezdte a péntek reggeli szokásos rádióinterjúját, hogy Magyarországot hamarosan bekeríti a negyedik hullám. Romániában már nagyon ijesztő a helyzet, beteltek a kórházak, a román-magyar határhoz közeli két kórházból már 50 beteget vettek át. Ezért a miniszterelnök továbbra is arra kéri az oltatlanokat, hogy oltassák be magukat. Ő maga megkapta már a harmadik védőoltást is, ami szerinte felér egy életbiztosítással - írja az Origo.

Azt próbálom a lelkére beszélni az embereknek, hogy nem fogják tudni elkerülni a negyedik hullámot, és a delta variáns sokkal agresszívebb, mint a korábbiak. Nem abból kell kiindulni, hogy egy évvel ezelőtt mekkora veszélynek voltak kitéve, a mostani veszély sokkal nagyobb"

- hangsúlyozta Orbán Viktor, aki szerint az sem árt, ha mindig magunknál tartunk egy maszkot. Azonban hiú ábrándba senki se ringassa magát, ami biztosan megvéd, az a koronavírus elleni védőoltás.