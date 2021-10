Ahogy hírt adtunk róla , elhunyt a Megasztár 1 versenyzője, Kandech Evelyne. A hírről egykori versenytársa, Tóth Vera számolt be a közösségi oldalán, ám azt nem közölte, mi volt az énekesnő halálának az oka. Evelyne, különleges színfoltja volt a tehetségkutatónak, a zsűri és a nézők is imádták.

Kandech Evelyne a negyedik lett a tehetségkutatóban, később öt zenekarban is énekelt, de a megélhetéshez pluszmunkát is kell vállalnia, bébiszitterként is dolgozott, belekóstolt a színészetbe, zenés darabokkal lépett színpadra, majd az óvónőképző főiskolát is elkezdte. Gyermeklemeze Buli Suli címen jelent meg. Sokévnyi kihagyás után 2017 elején vállalt kisebb tévés szereplést, a Sikítófrászban tűnt fel.

Íme, néhány felvétel tőle, amelyekkel egykor lenyűgözte a közönséget: