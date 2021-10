Gyakorlás közben sérült meg a tehetséges Tóth Andi, szerencsére csak könnyebben, így a Dancing with the Stars műsorát nem kell kihagynia.

A Dancing with the Stars egyik legígéretesebb párja Tóth Andi és Andrei Mangra, akik az első három táncukkal elkápráztatták a zsűrit és a versenyzőtársakat, valamint a nézőket is.

Andi most az Instagramra posztolta, hogy itt-ott sérülések vannak a testén, de nem csügged. "Már sebtapaszok mindenütt. De 'szeressük' - írta.