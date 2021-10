Szilágyi Istvánt, vagyis az ország Lópici Gáspárját fia gyilkolta meg. A tárgyalásán pedig felolvasták a februárban elhunyt feleség, Humenyánszky Jolán vallomását, amelyben megdöbbentő dolgokat állít. A levélben leírta, hogy Szilágyi István bántalmazta a családját.

"A férjem engem is bántott, amikor fiatal volt, Petit is sokszor bántotta. A férjem egyszer úgy megütött, hogy kiszakadt a dobhártyám. Kórházba kellett mennem vele, az orvos megkérdezte, hogy teszek-e feljelentést, de nem akartam. A mai napig nem gyógyult meg a fülem. Peti gyerekként látta, ahogy az apja engem bánt, talán ezért haragudott rá. Az is lehet, hogy tőle örökölte, hogy erőszakos lett. Pista is hasonló volt fiatalon, mint a fiunk. Volt, hogy nőket hozott fel a lakásunkba éjjel, nekem kellett kidobni őket onnan, ezt Peti mind végignézte" - állt a Blikk által idézett vallomásban. Az is kiderült, hogy fiuk, Péter gyógyszereket szedett, de akkor nem volt pénzük kiváltani.