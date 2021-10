A Dancing with the Stars 4. műsora az Emlékek éjszakája nevet kapta. A versenyzők ugyanis nem csak tancoltak, de egy emléküket is megosztották a nézőkkel. Ám egy párosnak most is távoznia kellett: a zsűri és a közönség szavazatai alapján Cookyéknak ért véget a verseny.