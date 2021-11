Ahogy arról mi is hírt adtunk, egyre inkább növekszik a koronavírus-fertőzöttek száma. Az egészségügyben dolgozó hölgy ezúttal az oltatlanokra akadt ki, és határozott véleményt fogalmazott meg azokkal szemben, akik még mindig nem kérik a koronavírus elleni vakcinát.

"Minden idiótának üzenem ...le foglak sz*rni ha a covidra kerülsz, nekem is jogom van hülyének és nemtörődömnek lenni! Viszont nagyon sajnálom azokat a bent lévő betegeket, akik a sok csőcselék miatt ismét magukra maradnak a család támogatása nélkül.A sok ostoba komment után teljesen támogatom a kötelező oltást, és az oltás nélküli covidon landoló betegek 100% pénzbeli kifizettetését !!!

- írta a kórházi dolgozó posztjában.

Az utóbbi hetekben több oltott is elkapta a fertőzést, köztük olyan ismert emberek, mint Gulyás Gergely, aki már a harmadik oltását is megkapta, ám az oltottak körében sokkal gyengébb a betegség lefolyása. A kormány nem győzi hangsúlyozni, milyen fontos az oltások felvétele, pláne azoknak, akik a három közül még egyetlen adagot sem adattak be. A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla korábban azt nyilatkozta, a koronavírus elleni első két oltás rendkívül fontos, hiszen nagyjából a tizedére, huszadára tudja csökkenteni a kórházba kerülés, illetve a súlyos lefolyású megbetegedés valószínűségét.

Hazánkban már több mint háromszázan vannak lélegeztetőgépen, és a virológusok szerint a negyedik hullám csúcsa november végén, december közepén lesz.