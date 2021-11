Az ukrán főváros, Kijev után most Kijev megyében is bevezetik, hogy csakis oltási igazolással vagy negatív teszttel lehet utazni a közösségi közlekedési eszközökön - hozták nyilvánosságra csütörtökön hírportálok a megye kormányzójának közlésére hivatkozva.

Vaszil Vologyin a Facebookon arról tájékoztatott, hogy a kormányzói hivatal válságstábja az előző napi rendkívüli ülésén hozta meg a döntést. A korlátozás szombattól lép életbe. Figyelmeztette a megye lakóit, hogy még nem késő beoltatni magukat.

Kijev városában elsőként vezették be ezt a korlátozást, amely november eleje óta most is érvényben van.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ország lakosságához intézett szerda esti videoüzenetében úgyszintén oltakozásra buzdította az ukránokat. Hangsúlyozta, hogy az országban két nap alatt tízszer többen haltak meg, mint a Donyec-medencei fegyveres konfliktus legutóbbi két évében. Rámutatott, hogy a megbetegedettek és az elhunytak túlnyomó többsége nem volt beoltva koronavírus ellen. Emlékeztetett arra, hogy míg Európában a lakosság 65 százaléka már felvette az oltás teljes védettséghez szükséges mindkét adagját, addig Ukrajnában ugyanekkora az aránya azoknak, akik még egyetlen oltást sem adattak be maguknak.

Szavai szerint jelenleg az ukrán egészségügyi rendszer képes akár napi 400 ezer embert is beoltani, és jelenleg Ukrajnában több mint 10 millió adag oltóanyag áll rendelkezésre.Közben Kárpátalján javult a helyzet, a narancs kategóriából ismét a jelenlegi legenyhébb, sárgába sorolta át a megyét az egészségügyi minisztérium. Ukrajnában csütörtökre 24 747-tel 3 155 519-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 652-vel 74 857-re, az aktív betegeké pedig több mint ötezerrel 507 924-re.

Az elmúlt napon 4778 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.

A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 8 284 545-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában, további 3 560 185-en pedig még csak az első adagot kapták meg. Szerdán 277 097 embert oltottak be az országban.