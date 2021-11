Nem lesz kellemes karácsonya, sem kellemes tele Ausztriában azoknak, akik nem oltatták be magukat a koronavírus ellen, mert számukra a karantén a jelenlegi körülmények között feltehetően elkerülhetetlen lesz - jelentette ki csütörtökön Alexander Schallenberg kancellár.

Az osztrák kancellár Markus Wallner vorarlbergi tartományi vezetővel közösen próbálta serkenteni az oltakozási kedvet. Mindemellett továbbra is kizárta a karantént azok számára, akiket már teljes körűen immunizáltak. "Nem látom be, hogy a lakosság kétharmadának miért kellene elveszítenie a szabadságát, mert egyharmad vonakodik az oltástól" - fogalmazott Schallenberg.

Az osztrák kancellár szerint a kormány és a tartományi vezetők által szeptember közepén elfogadott több fokozatú járványügyi terv értelmében mindössze napok kérdése, hogy el kell majd rendelni a karantént az oltatlanok számára.



Ausztriában "szégyenletesen alacsony" az átoltottság aránya - jelentette ki. Figyelmeztetett arra, hogy télen és a karácsonyi ünnepek alatt nagy valószínűséggel az úgynevezett 2G-szabály lesz érvényben, amely szerint az oltatlanok még friss negatív teszttel sem tartózkodhatnak fertőzésveszélyes környezetben, például étteremben, szállodában, különböző rendezvényeken.

Schallenberg utalt az emberek felelősségtudatára is és reményét fejezte ki, hogy a karanténnal való fenyegetés hatásos lesz. Jelezte: fontolgatják, hogy kötelezővé teszik az oltásokat bizonyos foglalkozási csoportok számára.





Ausztriában csütörtökön újabb rekordot ért el a fertőzöttek napi száma. Az utóbbi 24 órában 11 975 esetet regisztráltak.



Az egészségügyi minisztérium előrejelzése szerint a fertőzöttek számának további növekedésével alig két héten belül a kórházak intenzív osztályai elérhetik a kritikus telítettségi szintet.

A járványügyi helyzet romlása miatt Ausztriában szigorítások léptek hatályba hétfőn a koronavírus ellen be nem oltottak számára.



A járvány kezdete óta Ausztriában 923 150 ember kapta el a fertőzést, és 11 601-en haltak bele a vírus okozta betegség szövődményeibe. A 8,9 milliós ország lakosságának mintegy 65 százaléka esett át a teljes immunizáción és már zajlik az emlékeztető oltások beadása.