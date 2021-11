Egy nap telt el, hogy Britney Spears felszabadult a gyámság alól, és Lady Gaga teljes támogatását fejezte ki nyílvánosan közösségi média oldalán és fogalmazott meg néhány szívhez szóló sort:

Szeretem Britney egész karrierjét. Mindig is felnéztem rá, csodáltam az erejét, oly sok embernek adott és ad ma is erőt. Nem is tudnék ma jobban örülni neked! Sosem érdemelted meg ami történt, hála Istennek a mai napért. Szupersztár vagy és szuperember. Szeretlek!"

Helyi idő szerint a Los-Angeles-i bíróság pénteken szüntette meg Britney gyámságát. Így az énekesnő visszanyerte az irányítást az élete felett, beleértve a pénzügyeit is, mégis kap egy átmeneti gondnokot maga mellé, aki a pénzügyi ellenőr szerepét fogja betölteni. Azonban jó hír, hogy az énekesnőt nem kötelezték arra, hogy különböző pszichiátriai vizsgálatokon essen át.