Britney 14 évesen Amerika egyik üdvöskéje lett, rajongtak érte és lesifotósok követték minden lépését. Britney szerette a felhajtást, imádott énekelni és táncolni; valójában sohasem a pénz motiválta. Fiatalon házasodott össze Kevin Federline-nal, akitől két gyermeke is született. A problémák akkor kezdődtek, amikor Britney és Kevin kapcsolata megromlott és elkezdődött a válóper és a gyermekelhelyezési problémák. Az énekesnő senkiben nem tudott megbízni, dühös volt, a fotósok az őrületbe kergették: kezdett kicsúszni a talaj a lába alól. Őrültségeket csinált; az ölében a kisfiával vezette az autóját, leborotválta a fejét, 2008-ben pedig bezárkózott a szobájába, és nem volt hajlandó átadni a gyerekeket volt férje testőrének.

Ezután vonult be először kórházba pszichiátriai kezelésre, majd az édesapja beadott egy keresetet, hogy gyámság alá szeretne venni a lányát. Britney-nek nem volt jó kapcsolata a szüleivel, már évek óta nem beszélt velük. 2002-ben vált el Lynne és Jamie Spears. Britneyakkoriban imádta az édesanyját, az édesapja viszont alig volt otthon. Valójában senki nem kedvelte, ijesztő és kegyetlen embernek nevezték. Több vállalkozása is csődöt mondott, és világéletében anyagi problémái voltak." A bíróság ennek ellenére helyt adott a keresetének: 2008. február 1-án Britney Spears az apja és az ügyvéde ideiglenes gyámsága alá került. Valójában ez azt jelentette, hogy megfosztották minden jogától: nem hozhatott önálló döntéseket, nem rendelkezhetett a vagyona felett, nem fogadhatott ügyvédet és nem szólalhatott fel.

A gyámság okául a demenciát nevezték meg, ami azért is megkérdőjelezhető, hisz Britney a gyámsága alatt szinte végig dolgozott. Az orvosok ennek ellenére alkalmatlannak nyilvánították az önálló életre, és hiába szeretett volna Britney új ügyvédet, ezt is megakadályozták: azt állították, hogy az énekesnő még arra sem alkalmas, hogy saját ügyvédet válasszon magának. Egy kijelölt ügyvéd képviselte, aki a gyámság alatt 3 millió dollárt keresett azzal, hogy tulajdonképpen nem védte Britney érdekeit. 2009-ben Jamie Spears állandó gyámságot kért a lánya felett, amit a bíróság meg is ítélt. Britney csapdába került.

A gyámság része volt az is: apja dönthetett arról, hogy milyen megbízásokat fogadjon el a lánya, ő pedig nem kímélte a popsztárt. Például megszervezték a 9 hónapos Circus turnét a „demens" sztárnak, melynek során 70 fellépése volt világszerte.

Bár Britney milliókat keresett, mégis engedélyt kellett kérnie apjától, hogy elmenjen hamburgerezni a barátaival, vezethesse egyedül a kocsiját, vagy hogy vehessen pár könyvet a gyermekeinek. Arra is van bizonyíték, hogy több gyógyszert adtak neki fellépései alkalmával, mert a stimulánsok ugyanis apja szerint jó hatással voltak Britney teljesítményére. 2013-2017 között rendszeresen fellépett Las Vegasban a Piece of me című revüben, amelynek során 248 show-t csinált és 137,7 millió dollár értékben adott el jegyeket. A revüt végül egy 2018-as turné koronázta meg: Britney 9 országban lépett fel és 54,3 millió dollárt keresett. Ezzel egyidőben még mindig nem rendelkezett vagyona felett, 8000 dollár zsebpénz kapott apjától.

2019-ben a popsztár lemondta a legújabb Vegas turnét. A rajongóknak egyre gyanúsabb lett, miért is van Britney még mindig gyámság alatt, hisz szemlátomást jól van. A mozgalom egyre aktívabb lett; az énekesnő egyre gyakrabban szólalt meg, hogy szeretné, ha újra önálló életet élhetne. 2021-ben végre megtört a jég és Britney 2008 óta először (!) felszólalhatott a bíróságon.

Lítiumot kaptam, a semmiből. Levettek a gyógyszerről, amit öt éve szedek. A lítium roppant erős, teljesen más, mint amit előtte kaptam. A családom nemhogy nem törődött ezzel, apám támogatta. Minden percét imádta. Hogy egy ilyen fontos embert, mint én, befolyásolhat.. Egyszerűen imádta. Ezért mondom, két évvel később most újra, azok után, hogy azt hazudtam a világnak, jól vagyok: ez hazugság. Azt hittem, ha eleget mondom, valóban boldog leszek, mivel tagadásban, sokkban éltem. Traumatizáltak. Boldogtalan vagyok. Nem alszom. Iszonyú dühös vagyok, és depressziós. Mindennap sírok. Azért beszélek most, mert nem értem, ha az államnak minden megvan írásban, hogyhogy nem tesznek semmit? Az apámnak és mindenkinek, aki ebben részt vett, börtönben a helye. ... Én csak vissza akarom kapni az életem. Tizenhárom éve tart, elég volt."

Júliusban, 25 év után lemondott Britney menedzsere, Larry Rudolph, azt állítva: a gyámhatóság bízta meg, de ő soha nem kényszerítette az énekesnőt semmire. Július 6-án Britney kinevezett ügyvédje, Sam Ingham is felmondott. Ő azt állította, hogy Britney sosem kérte a gyámság megszüntetésére, ami a bemutatott bizonyítékok alapján egyértelműen hazugság volt. Július 14-én Britney új ügyvédet kapott Mathew Rosengart személyében, aki azonnali hatállyal követelte Jamie Spears felmentését a gyám szerepéből. Szeptember 7-én végül Jamie Spears maga kérte a gyámság megszüntetését, melynek a bíróság helyt adott. Britney 13 év után újra szabad ember lett.