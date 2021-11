Young G szerelme, Mészáros Norina szerda este a frászt hozta követőikre, amikor kiposztolta összetört autójukat az Istagramra. Norina később azt is megírta, hogy a gyerekek is a kocsiban ültek, de szerencsére mindenki jól van. A balesethez rendőrt is kellett hívni, mivel a balesetet okozó fél nem akarta elismerni, hogy hibázott.

„Minden rendben van velünk, elnézést, hogy a legfontosabbat lehagytam! Két gyerekkel bonyolult és kellemetlen volt este, és hogy a másik fél, aki egyértelműen hibás volt, arcoskodott, és rendőrt kellett hívni. De minden jól alakult. Bocsánat az ijesztgetésért, nem volt szándékos" – írta Norina.