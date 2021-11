Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a koronavírus helyzetről is beszélt és az oltás fontosságát hangsúlyozta.

Orbán Viktor elmondta, nyakig vagyunk a negyedik hullámban, és a neheze ezután következik. A számok is emelkedni fognak, mindenki elkaphatja a vírust, de nem mindegy, milyen következményekkel. Akik nincsenek beoltva, azok életveszélyben vannak. Aki nincs beoltva, az mindenkire veszélyt jelent, tehát azokra is, akik be vannak oltva. A járvány terjedésének a sebességét lassítják a védelmi lépések - hangsúlyozta, és hozzátette, a második oltás után négy-hat hónappal az oltás védereje gyengül, ezért indokolt a harmadik oltás.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a baj oka, hogy még mindig nincs mindenki beoltva. Akkor nem lesz ötödik hullám, ha mindenki be lesz oltva. Közölte, az oltatlanok megnyújtják a járvány hullámát. "Az oltásellenesek is rá fognak jönni, hogy vagy beoltják magukat, vagy meghalnak" - idézi az Origó.

Nem lesz más választás a végén, nyilatkozta a miniszterelnök, minthogy mindenkinek be kell oltatnia magát, csak a belátás segít - tette hozzá. "Jó néhány halálos betegség ellen be vagyunk oltva. A tudomány nem egy vallás, amiben feltétel nélkül meg lehet bízni, de oltásügyben bizonyított eredmények vannak" - hangsúlyozta.