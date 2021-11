Komár László sokat köszönhet Presser Gábornak, ennek ellenére az énekes a halála előtt komolyan megfenyegette a társát, pedig korábban nagyon jó viszonyt ápoltak. Minden a hatvanas évek végén kezdődött, ekkor hívta el Komár a bandájába billentyűzni Pressert. Sokáig azonban nem dolgoztak együtt, ugyanis beindult az Omega, majd az LGT, Presser Gáborra pedig ezekben a bandákban volt szükség.

Nem feledkezett meg azonban Komár Lászlóról. Komárt még a Vígszínházba is bekerítettem. Akkoriban nem túl jól mentek a dolgai, besummantottam a Képzelt riportba. Énekes-táncos szereplő volt..." - idézi a Blikk Presser könyvét. Azon gondolkodott, hogyan lehetne Komár Lászlóból sztárt csinálni.

"Eleinte azt hitte, megőrültem, mikor cseresznyemag-köpködés közben felvetettem neki az Elvis, de magyarul lemezötletet. Izgatta is a dolog, meg húzódozott is, akarta is, meg nem is. Arra gondoltam, így Komár megőrizheti saját magát, jó lesz a lelkének, és miközben Elvist énekelhet, mint régen, lehet, hogy ha jók a magyar szövegek, komoly közönséget is toboroz."