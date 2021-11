Szlávik János rendkívül sikeresnek értékelte az oltási akcióhetet. A Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa mindenkit arra biztat, hogy vegye fel a koronavírus elleni vakcinát.

Szlávik a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt arról, hogy több kételkedőt is sikerült személyesen meggyőznie arról, hogy mennyivel több előny származik az oltások felvételéből, mint annak elutasításából. Kiemelte: átlagos életmód mellett nincs esély elkerülni a megfertőződést, ezért sokkal jobb oltakozni, mint a megbetegedéstől rettegni.

"Aki ezen a betegségen átesett, az tud mesélni arról, hogy mennyire súlyos következményekkel járhat (...), nem beszélve arról, ha rizikófaktorok vannak, akkor időnként fatális kimenetelű"

- mondta a főorvos.

Szlávik János arról is beszélt, hogy a koronavírus omikronnak elnevezett változata bizonyos szempontból aggasztóbb, mint a korábbiak, hiszen sokkal több mutációt tartalmaz. Ugyanakkor klinikai viselkedéséről még nem lehet sokat tudni.

"Az első hírek rendkívül kedvezőek, de azért várjuk ki a végét" - mondta, hozzátéve, az omikron variáns a korábbi törzseknél enyhébb, viszont furcsa tüneteket okoz: elsősorban fejfájást, rendkívüli gyengeséget, levertséget, szapora szívdobogást. Nem kizárt, hogy a jelenlegi védőoltások is védelmet adnak az omikron variánssal szemben.

Ha mégsem, a becslések szerint már 30-60 napon belül át lehet alakítani a koronavírus elleni vakcinákat, hogy hatékonyan védjenek az új mutációval szemben.

A főorvos elmondta,hogy a társadalom érdekében a gyermekeket is be kell oltani, náluk is kialakulhatnak veszélyes szövődmények, különösen, ha van valamilyen alapbetegség is: túlsúlyosoknál, cukor-, illetve szívbetegeknél, immunhiányosoknál.

Szlávik János valószínűnek tartja, hogy a következő hetekben tetőződik a negyedik hullám, de már egyre többet hall az ötödik hullámról is.