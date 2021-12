A vírus maga tud szaporodni, a vakcinában lévő kis RNS-darab nem tud megsokszorozódni - jelentette ki a tudós, és arról is beszélt, ha a a vérben csökken az ellenanyag szintje, akkor megfertőződhetünk, de a szervezet akkor is védve van a súlyos megbetegedéssel szemben, mert amikor a vírus bejut a vérkeringésbe, az emlékező sejtek felismerik.

Karikó elmondta, nem mindegy, mennyi vírust lélegez be valaki. Kórházakban fiatal orvosok is meghaltak azért, mert nagy mennyiségű vírus jutott be a szervezetükbe, és akármilyen gyors az immunrendszer, a szervezet nem tud olyan gyorsan válaszolni. Azoknak az eseteknek a fele, ahol be voltak oltva és mégis kórházba kerültek, valamilyen háttérbetegség fennállt. Leszögezte, az lett volna a legjobb, ha tudtuk volna, hogy jön a pandémia, és már akkor meglett volna a vakcina. A vírus viszont jelen van, nincs most annál jobb megoldás, mint hogy oltunk.

Karikó Katalin szerint egyelőre még várnunk kell arra, hogy kiderüljön, az omikron variánssal szemben mennyire védenek a már meglévő vakcinák, mert nagyon kevés adat áll rendelkezésre. Ha az omikron variánsról kiderülne, hogy jobban terjed, de kevésbé súlyos betegséget okoz, az jó lenne, mert elérhetnénk a nyájimmunitást és véget érhetne a járvány.