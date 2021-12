A ma esti adásban Szandra olyan dologgal áll elő, amire még nem volt példa az eddigi részekben. Vajon mi lesz az, ami egy újabb fordulatot hoz a történetben?

Stohl András a minap alaposan meglepte Tóth Dávidot és A Nagy Ő-ben még versenyben lévő lányokat. Két új kihívó érkezett ugyanis a műsorba, akik szeretnék elhódítani az olimpikon szívét. A műsorvezető úgy gondolta, nem biztos, hogy a bent lévő lányok között van Dávid számára a Nagy Ő, ezért bemutatott neki két új lányt: Laurát és Cintiát, akiket Dávid szeretne is jobban megismerni.

Dr. Orosz Cintia jogot végzett és a nemzetközi kapcsolatok szakértője. Egy évet élt külföldön, riporterként tűnt fel kisebb tévécsatornákon, szerepelt Az éhezők viadala című filmben és saját YouTube-csatornát is üzemeltet. Rövid idő alatt nagyon sok területen kipróbálta magát, indult fitnesz versenyeken, bokszot oktat és már második vállalkozását fejleszti.

Szalai Laura már hat éve él Angliában, még gimnazista volt, amikor anyukájával és akkori párjával a szigetországba költözött. Magántanulóként érettségizett, és most fejezte be az egyetemet. Fiatalon kezdett dolgozni, volt stylist és kereskedelmi eladó is. A balett a hobbija, de minden sportot imád: jógázik, táncol, fut és snowboardozik is.