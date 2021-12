Eddig 89 országban azonosították a koronavírus omikron nevű variánsát, továbbra is kérdés, mekkora veszélyt jelent az új mutáns - közölte szombaton az Egészségügyi Világszervezet.

Az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete szerint az omikron okozta fertőzések száma háromnaponta másfélszeresére nő azokban az országokban, ahol jelen van a variáns, amely a WHO szerint jelentősen gyorsabban terjed a delta változatnál. Az adott országokban várhatóan rövidesen a delta helyett az omikron lesz a domináns változat.

A WHO szerint továbbra sem világos, hogy az omikron magas terjedési rátája minek tudható be: a természetéből adódóan gyorsabban átadható, könnyebben megkerüli a vakcinák vagy a korábbi fertőzések kiváltotta immunitást, illetve a kettőnek együttesen.

A szervezet megjegyezte, hogy a vírus olyan országokban is gyorsan terjed, ahol magas az átoltottság aránya, illetve a lakosság jelentős hányada meggyógyult a Covid-19-betegségből.

"Továbbra is korlátozott adatok állnak rendelkezésre az omikron klinikai súlyosságát illetően. További adatokra van szükség, hogy megismerjük a súlyossági jellemzőit és azt, hogyan befolyásolja a súlyosságot az oltás, illetve a korábbi védettség" közölte a WHO sajtótájékoztatóján.

"Az Egyesült Királyságban és a Dél-afrikai Köztársaságban nő a kórházban ápoltak száma, és tekintettel a fertőzöttek számának gyors növekedésére, az egészségügyi rendszereket gyorsan túlterhelhetik" - figyelmeztetett a WHO.

A WHO november 26-án minősítette aggodalomra okot adó variánsnak az omikront.