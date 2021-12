Hobo novemberben kapta el a koronavírust, annyira rosszul lett, hogy kórházba is került. Azóta már otthon lábadozik.

Hobo még most is gyenge, de már otthon lábadozik. A zenész novemberben kapta el a koronavírust, annyira rosszul lett, hogy kórházba is került. Szerencsére ott rohamosan javult az állapota, így már otthon lábadozhat, de teljesen még nem nyerte vissza az erejét.

"Elkaptam a vírust én is, de hat nap alatt megúsztam a kórházat. Bár lefogytam nyolc kilót, már négyet visszahíztam, köszönhetően drága feleségem szakácstehetségének. Irtózatos húsok lesütve, húsos-sajtos makaróni, töltött káposzta, és mivel naponta ötször kell étkeznem, így a szárazkolbász-kiegészítés orvosilag előírt. 15 percről négy hét alatt felmentem napi fél óra szobabiciklizésre, ami dögunalom. Jimi Hendrixet és ZZ Topot hallgatok közben. De mivel két hét múlva el kell érnem a 40 percet, előbb-utóbb le kell hoznom a laptopomat, hogy tekerés közben Clint Eastwood-filmeket nézzek, aki, akárhányadszor nézem, nem okoz csalódást, mindig szitává lő mindenkit. Farkas Tamás barátom edzésterve alapján hetente kétszer súlyzózok is, ami a régi szovjet filmekben sokszor látott Gestapo kínzókamráit idézi fel, de már ez sem fáraszt el annyira. Ám az, hogy naponta kétszer tíz léggömböt kell felfújnom, a sírba visz" - mondta a zenész a Blikknek.