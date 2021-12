Egy New York állambeli magánbölcsődében szerzett súlyos sérüléseket egy 23 hónapos kisfiú: kiderült, hogy a gondozó bántalmazta. A gyerek az életét vesztette.

Hónapokon át tartó nyomozás után vádat emeletek a New York állambeli 24 éves nő, Jessica Sims ellen, aki az otthonában működtetett magánbölcsődét. A nő 2019. július 17-én tárcsázta a segélyhívót, azt mondta, a gondjaira bízott egyik gyerek kiesett a székből és beütötte a fejét. A kiérkező mentők a 23 hónapos Lennox Santiagót még életben találták, lélegzett, de a pulzusa gyenge volt. A gyereket kórházba szálították, agyműtéten esett át a sérülései miatt, de két nap múlva elhunyt.

A nyomozás során kiderült, hogy a gyerek nem esett le a székről: sérüléseit bántalmazás okozta. Jessica végül be is vallotta, hogy ő okozta Lennox sérüléseit, a kisfiút a lábánál fogva meglendítette, és fejét egy dohányzóasztalba csapta. Az okokról azonban nem beszélt. Jessica akár 25 év börtönt is kaphat írja a sufferthelittlechildrenblog.com.