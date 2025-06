Koncert közben esett le a nadrág Beyoncéról – De nem ő az egyetlen, aki villantott a színpadon

Bár azt gondolnánk, hogy Beyoncé alkut kötött Fortunával, úgy tűnik, néha mégis elpártol az énekesnőtől.

Beyoncé kínos szituba került a koncertjén. Forrás: Getty Images Europe

Villantás a színpadon: Beyoncé a legújabb áldozat

Minden nő rémálma történt meg az első londoni koncertjén Beyoncéval: az énekesnőről ugyanis nemes egyszerűséggel leesett a nadrág az I'm that girl című szám éneklése közben.

Azt valószínűleg mondanunk sem kell, hogy QueenB profin kezelte a helyzetet, elegánsan pozícióba rakta magát, majd egy kecses mozdulattal felvette a színpadról a nadrágot.

A megmentésére az egyik táncosa érkezett, aki hipp-hopp orvosolta a problémát és a koncert zavartalanul folytatódhatott tovább. Meg kell mondjuk, elképesztő az a nyugalom, amivel a sztárok kezelik az ilyen kellemetlen helyzeteket, bár az igaz, hogy gyakrabban fordul elő velük, mint gondolnánk.

1. Katy Perry

Az énekesnő Lifetimes nevű turnéja alatt több olyan dolog is történt a színpadon, amit nehezen tudunk értelmezni, azonban az egyik eset egyértelműen kiemelkedett a többi közül: a Part of me szám éneklése közben ugyanis olyan indokolatlan sprintbe kezdett, ami miatt még a melltartója is megadta magát. Szerencsére Perry időben észrevette a malőrt és elfordult a színpadtól, majd viccesen csak ennyit mondott: „Bocsi srácok, de azért ennyit nem fizettek!”.

2. Doja Cat

Az énekesnő az egyik koncertje közben mutatott magából sokkal többet, mint szeretett volna, ugyanis az általa viselt fűző egy ponton megadta magát és lecsúszott a térdére, amitől hosszú percekig nem tudott megszabadulni, míg valaki oda nem ment és le nem vágta róla a fityegő ruhadarabot.

3. Taylor Swift

Taylor Swift de Janeiroban nullázta le az ezüst Louboutin csizmáját: az előadás közben ugyanis a térdig érő csizma egyik sarka letört, amit az énekesnő jobb híján le is szedett, majd lábujjhegyen pipiskedve folytatta a koncertet.

4. Olivia Rodrigo

A melltartók úgy tűnik, különösen szeretnek kibabrálni az énekesnőkkel, ugyanis Olivia Rodrigón is elszakadt az egyik, éppen fellépés közben. Szerencsére azonban itt sem történt nagy villantás: az énekesnő profi módon kezelte a szitut.