Galla Miklós még június 24-én vehette volna át a Karinthy-gyűrűt, ám az MTVA visszavonta a kitüntetését, méghozzá azért, mert a humorista a színpadon mutogatta a nemi szervét. Galla azóta küzdött a gyűrűért, még Orbán Viktornak is írt az ügyben, aki válaszolt is neki. Nos, most a kitüntetés végül hozzá került, de teljesen másképp, mint ahogyan szerette volna. Galla azonban így is örül.