Sokkolta az országot Szilágyi Liliána vallomása, miszerint édesapja, lelkileg, testileg és szexuálisan is bántalmazta őt gyerekkorában. Az édesapa, Szilágyi Zoltán nyílt levélben válaszolt is lánya vádjaira, és most egy korábbi nyilatkozata is előkerült.