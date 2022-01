Régóta zajlanak találgatások arról, hogy ki lesz Palik László utódja az Exatlon Hungaryben, most végre kiderült.

Mindenkit meglepett, amikor kiderült, hogy Palik László nélkül folytatódik az Exatlon Hungary. Azóta találgatják a műsor rajongói, hogy a legújabb évadban ki lesz majd a műsorvezető, ám egészen eddig nem állt biztos információ az emberek rendelkezésére. Ugyan annyi már korábban kiderült, hogy az illető két nagy sportcsatornánál is dolgozott korábban, most azonban végre nyilvánosságra került, kire is esett a csatorna választása: Monoki Lehel fogja vezetni az Exatlont.