Az énekesnő ma már nyugdíjas, férjével 33 éve élnek külföldön, utoljára 2014-ben találkozott a zenekar tagjaival, akikkel a távolság ellenére is nagyon szoros kapcsolatot ápolt, ami az Omega tagjaira általában is igaz volt.

„Olyan volt nekem Mecky, mintha a testvérem lett volna. Nagyon megrendültem, amikor hallottam a halálhírét. Az én időmben a zenekar olyan volt, mint egy nagy család. Mindig nagy szeretetben és egyetértésben, veszekedés nélkül teltek a mindennapok" - mondta el Mária a Borsnak.

Azt egykori Omega-tag azt is elmondta, hogy Kóbor János egy rendkívül közvetlen és barátságos ember volt, aki mindig adott a megjelenésére, és talán nem is tudja, mennyit jelentett nemcsak a zenekarnak, de a rajongóinak is.

„A halála nagyon nagy veszteség. Szerettem volna, ha ő is felveszi az oltást, hiszen én is megkaptam mindet. El is mondtam neki, amikor utoljára beszéltünk, hogy minden kétségét eloszlassam"- nyilatkozta Wittek Mária, hozzátéve, hogy nem lehetetlen, hogy lesz majd egy Kóbor János-emlékkoncert.