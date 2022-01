December 31-én, néhány nappal a 100. születésnapja előtt, álmában érte a halál a színészlegendát, Betty White-ot. A számtalan sorozatban és filmben is maradandót alkotó színésznőt most pályatársa követte a felhők fölé.

Joan Copeland a második világháború végén kezdte karrierjét és hosszú évtizedeken át töretlen lelkesedéssel játszott filmekben és sorozatokban egyaránt. Pályája során összesen 51 alkotásban láthatta őt a közönség, melyek közül sok, éveken át tartó napi szappanopera volt.

A színésznő pár hónappal 100. születésnapja előtt, január 4-én, New York-i otthonában hunyt el.

Olyan sorozatokban láthatta őt a közönség, mint az itthon is ismert Vészhelyzet, a New York rendőrei, az Esküdt ellenségek, vagy a Search for Tomorrow és a How to Survive a Marriage című telenovellák – számolt be a hírről az Origo.