Tavaly szeptemberben jelentette be Veréb Tamás és kedvese, hogy hét év együttlét után véget ért a kapcsolatuk. Úgy tűnik azonban, hogy mégsem engedték el egymás kezét, ugyanúgy találkoznak és beszélnek, mint előtte. Eddig egyikőjük sem nyilatkozott a kapcsolatukról, de most Klajkó Szandra megtette.

"Papíron nem váltunk még el, nem is megy ez egyik napról a másikra, nem volt időnk elindítani a hivatalos procedúrát az elfoglaltságaink miatt. Ugyanúgy beszélünk és találkozunk egymással, csupán annyi történt, hogy most mindketten magunkra összpontosítunk. Nem zárkóztunk el egymástól, nem zártuk be a kapukat, így a jövőben még bárhogy alakulhat" - mondta a Story Magazinnak Szandra. "Szeretjük és támogatjuk egymást, ez nem változott, csupán külön utakon keressük önmagunkat" - tette hozzá.