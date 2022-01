Pár napja tűnt el Sinéad O'Connor tinédzser fia, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor. A tinit a rendőrség is kereste.

Az 55 éves Sinéad O'Connor a közösségi oldalán tudatatta a szomorú hírt, hogy elhunyt a gyermeke. A fiú csütörtök este tűnt el egy dublini kórházból, ahova azért került, mert öngyilkos akart lenni. Az énekesnő a közösségi oldalán is üzent a fiúnak, hogy jelentkezzen, vagy menjen haza - írja a The Sun. Legfrissebb tweetjében a fiú halálhírét jelentette be:

"Gyönyörű fiam, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, életem fénye, úgy döntött, hogy ma véget vet földi küzdelmeinek, és már Istennel van. Nyugodjék békében, senki ne kövesse a példáját. A kisbabám. Annyira szeretlek" - írta az énekesnő, és fotót is közzétett a gyermekéről.

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor édesapja Dónal Lunny ír zenész és producer. Az énekesnő nem sokkal a fiú születése után elvált Lunnytól.



Nem ez volt az első eset, hogy Shane eltűnt, már 14 évesen is elment otthonról, akkor viszont három nap múlva előkerült.