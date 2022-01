Gulyás közölte, hogy a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvány lesz. Nem kell ehhez új igazolványokat kiadni. Február 15-től az minősül oltottnak, aki három oltást kapott, vagy a másodikat hat hónapon belül kapta meg.

Rövidebb lesz a karanténkötelezettség Magyarországon. Hét nap lesz a felnőtteknél a karantén ideje, de öt nap után negatív PCR-teszttel lehet szabadulni. Az iskolákban az oltottak esetében nem lesz karanténkötelezettség, az oltatlan gyerekeknek 5 napig kell otthonmaradniuk.

Gulyás ezt is elmondta, hogy negyedik oltást orvossal való konzultáció után bárki kaphat, és az erről szóló rendelet még a héten meg fog jelenni. A negyedik oltás nem lesz kötelező az egészségügyben sem.

Továbbra is rendelkezésre áll közel 9,3 millió adag oltás. 135 ezer oltást adtak be a mostani januári oltási akciónapokon, ezért ezt februárban is meg fogják ismételni.

A koronavírus omikron variánsa kevésbé súlyos tünetekkel jár. A miniszter elmondta, hogy a fertőzésszámok jelentősen nőni fognak a következő napokban, de ebből nem következik, hogy a kórházban lévők száma és a halálozások száma is emelkedni fog. Kórházi kapacitások tekintetében jól áll az ország, az ágyak 75 százaléka szabad a COVID esetében.