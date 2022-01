Csollány Szilveszter a sporttal kapcsolatos terveit az Instagramon is megosztotta, de úgy tudni, szeretett volna visszatérni Dominikára az Exatlonba, valamint a TV2 táncos műsorában, a Dancing with the Starsban is szívesen szerepelt volna.

Már folytak a tárgyalások arról, hogy Csollány visszatér az Exatlon Hungary All Star évadába, ám időközben megbetegedett.

"Imádta az Exatlont, több új barátot is adott neki a műsor, a korábbi csapattársai nagy részével azóta is összejárt. Így nagyon örült, amikor megkeresték, majd folyamatosan zajlottak is az egyeztetések a részletekről, de végül máshogy alakult, Szilas beteg lett és kórházba került" - nyilatkozta a Blikknek a tornász egyik ismerőse.

A lap úgy tudja, Csollánynak nagy álma volt, hogy szerepeljen a Dancing with the Starsban is.

A sportoló hosszú ideig küzdött az életéért, tüdőátültetésre várt, de nem tudták megmenteni. Egy ország gyászolja.