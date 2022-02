Az omikron-variánsnak ugyan enyhébb tünetei vannak, de ettől nem szabad félvállról venni: ezt akkor is fontos ellenőrizni a betegeknél a magyar orvos szerint.

Az omikron-variáns a legtöbb esetben enyhébb tünetekkel jár, mint az előzőek. A tudósoknak alig pár hónap alatt sikerült beazonosítaniuk az omikron legfőbb tüneteit. Az egyik legújabb kutatás azonban kiemelt egyet közülük, ami pontosan jelzi a fertőzést. Dr. Mangó Gabriella pedig újabb fontos dolgoka hívja fel a figyelmet: akik decemberben vagy januárban estek át a fertőzésen, azok is megbetegedhetnek az onikron miatt.

"Az omikron fertőzötteknél általában enyhe tünetekkel zajlik a betegség, de az oxigénszintet akkor is ellenőrizni kell, hiszen még most is van tüdőgyulladásos beteg. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az oltottak kevésbé súlyos tünetekkel megússzák a betegséget" - idézi az orvos Facebook-posztját a Ripost.