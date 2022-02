A kormányzati portálon azt írták: a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 347 698, az aktív fertőzöttek száma 227 407-re emelkedett. Kórházban 4588 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen.

Hangsúlyozták, hogy a fertőzések 94 százalékát már a vírus omikron változata okozza.

Hozzátették, péntek délután és szombaton is folytatódik az oltási akció a kórházi oltópontokon.

Ebben a hónapban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg korábbi oltásukat. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékosra emelhető a védettség.

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is tartanak oltási akciókat.

A kormányzati portál közölte: a negyedik oltás is már foglalható és kérhető, akár az oltási akciókban is. A negyedik oltás kérhető 18 év felett, ha a harmadik oltás beadása óta már eltelt négy hónap.

Az olthatóság megítéléséért az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal, a háziorvossal.