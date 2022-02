Mandy Allwood ámulatba ejtette a világot, amikor 1996-ban kiderült róla, hogy nyolcas ikrekkel terhes. Az akkor 31 éves nő azonnal az újságok címlapjára került, az egész világon ismertté vált. Mandy három napig vajúdott, de a hat fiú és a két kislány nem élte túl a szülést. A kicsik halála után az aszonyt Oprah Winfrey is meghívta a műsorába, Diana hercegnő pedig vele ebédelt támogatása jeléül.

Mandy nem tudott megbírkózni az őt ért veszteséggel, depressziós lett és alkoholfüggő. Fantomterhességtől szenvedett, a szülés után is úgy érezte, hogy a babák mozognak benne. Barátjával, a gyerekek édesapjával is szakított, később többször is öngyilkos akart lenni.

Mandy temetését és hamvasztását a helyi önkormányzat intézi. Rokonaival minden kapcsolatot megszakított, nem is mennek el a búcsúztatására - írja a DailyMail.

Nem Mandy az egyetlen aki, nyolcas ikrekkel volt terhes: Nadya Suleman 2009-ben vált híressé, amikor kiderült, hogy nyolcas ikreket vár