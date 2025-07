Nincs több izgulós randi, akár a barátnődet is magaddal viheted

Egy új funkciót vezetett be pár napja a népszerű randialkalmazás. Ezzel neked is kedvezhetnek, mivel ezzel a dupla randi lehetőséggel egy csapásra találhattok párra, akár a barátnőddel is.

Akár új barátokat is szerezhetsz egy randin

Forrás: Shutterstock

Hogy használhatod ez a funkciót?

A szekcióban, ahol jobbra vagy balra húznád valaki profilját, a jobb felső résznél találsz egy menüpontot, ahol kiválaszthatsz három ismerőst, barátot, akikkel összekapcsolódsz. Majd innentől kezdve folyamatosan görgetheted a dupla randi adatlapokat is. Egyetlen egy lájk elég ahhoz, hogy máris létrejöjjön egy közös csevegési felület köztetek.

Sikeres duplarandik

A Tinder adatai szerint, azok a nők, akik a tesztelésen kipróbálták ezt a duplarandi beállítást, háromszor nagyobb valószínűséggel lájkoltak egy párt, mint egy egyéni profilt. Az egyezési arányok is jelentősen magasabbak voltak azoknál, akik használták ezt a funkciót. 35 százalékkal több üzenetváltás is történt, mint az egyéni verzióban.

Legalább lesz egy jó röhögés

Az alkalmazás fejlesztői szerint ezzel szórakoztatóbbá válhat számodra is a randizás, biztonságban érezheted magad, és egy társasági élmény lesz a párkeresés. Kutatások szerint a Z generáció, és a milleniálok gyakrabban támaszkodnak a barátaikra a társkeresésben, így ha közéjük tartozol, akkor neked is kedvező lehet ez az újdonság. Várhatóan a nyitott kapcsolatban élő felhasználók is be fognak csatlakozni ebbe az élménybe. Az alkalmazás elsősorban a nőket és a fiatalokat célozná meg ezzel az ötlettel.

Jelenleg még az Egyesült Államokon kívül csak pár országban érhető el a funkció, de júliusban már világszerte indulhatnak a dupla randik.

Meg is szűrheted a pasikat

Szintén ezen a platformon pár hete egy magassági szűrőt is beállíthatsz , ha a legmagasabb szintű prémium felhasználók közt vagy. Ez a felhasználókat eléggé megosztotta, mivel az ellenérvelők szerint, így még nehezebb lesz a túl alacsony férfiak vagy a túl magas nők számára, hogy megtalálják a párjukat.

A legfontosabb, ha nem is hiszel a társkereső alkalmazásokban, de jól akarod érezni magad a randin egy pasival, akit annyira nem ismersz, hogy mindig értesíts valakit merre vagy, és engedd el magadat, mondd el bátran, ha izgulsz, és ha meglesz a szikra köztetek, akkor az úgyis felold minden gátlást.