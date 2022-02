Gáspár Győző már 14 éve küzd pánikbetegséggel, tavaly pszichiátriai kezelésre szorult. Most őszintén beszélt arról, milyen mentális betegségekkel küzd, és hogyan próbál megbirkózni az állapotával.

Gáspár Győző paranoid személyiséggel, bipoláris zavarral és pánikrohamokkal küzd. Előfordul, hogy egész nap ki sem kel az ágyból, annyira rosszul érzi magát. Az RTL Klub Fókuszban elmondta, hogy még szeptemberben egy fellépés után rosszul lett, aminek következtében kórházba került, ahol végül közel két hónapot töltött. Karácsonykor még minden rendben volt, de úgy érzi, szilveszter óta visszaesett.

Győzike közösségi oldalán nem adta jelét, hogy kényszerpihenőn lenne, úgy érezte, állapota csak keveseket érdekelne.

"Olyan erősen elkap a pánikroham, hogy nem tudok belőle kimenekülni, és akkor már csak azt látom, hogy vége, ennyi volt. Kétszer nekimentem annak, hogy megcsinálom az öngyilkosságot... visszagondolva, nem kellett volna. De annyira erősen uralkodott bennem az, hogy nem bírom tovább, feladom az életemet, hogy majdnem sikerült" – mondta a showman. Hozzátette, már gondolt arra, hogy ismét orvosi segítséget kér.

"Sokat gondolkodok azon is, hogy miért jó élni, mi jó az életben, mert megtanultam tényleg azt, hogy ez a betegség egy nagyon kemény betegség. Ez egy bipoláris zavar pánikrohamokkal keverve, depresszió. Sose gondoltam volna, hogy ilyen nagy árat fizetek azért, hogy Gáspár Győző legyek" – mondta Győző, aki antidepresszánsokat, nyugtatót és altatót is szed.

Gáspár Győző felesége, Bea asszony is nemrég ágynak dőlt: Gáspár Bea a Facebook oldalán számolt be állapotáról, hogy megnyugtassa a követőket. Többé-kevésbé sikerült is neki.