Orsovai Reni, énekesnő is megméretteti magát a Sztárban Sztár idei szériájában. Az első adásban Tóth Gabi bőrébe bújt, és produkciójával nemcsak a zsűrit, hanem a nézőket is levette a lábáról. A Life.hu-nak exkluzív interjúban mesélt arról, hogy zenésztársa, Rácz Gergő hogyan támogatta őt.

O.D.: Mi okozta a legnagyobb kihívást a produkcióban?

O.R.: "Félre kellett tennem az érzéseimet, az emlékeimet és inkább a technikai kihívásokat próbáltam megugrani. Figyelnem kellett a szövegre, hogy Tóth Gabi hangját és mozdulatait hitelesen tudjam utánozni. Gabi ebben a számban egy sokkal finomabb hangszínen énekel mint, amit megszoktunk tőle és én sem szoktam fejhangon, lágyan énekelni. Összességében úgy gondolom, hogy ki tudtam hozni a produkcióból a legtöbbet."

Hosszú évek óta együtt dolgozik zenésztársával, Rácz Gergővel, aki 2015-ben szintén versenyzőként vett részt a Sztárban Sztárban.Orsovai Reni elárulta, hogyan közölte vele a hírt.

O.R.: "Rácz Gergőt hívtam fel először, amikor biztossá vált a szereplésem és kértem, hogy lásson el tanácsokkal. Évekkel ezelőtt én is néztem őt a nézőtérről, és most ő is itt volt és támogatott a közönség soraiból."

O.D.:A "Mostantól" című slágerrel robbantál be a köztudatba. Milyen élményekből merítkeztél a dal során?

O.R.: "Szerintem mindenki életében megesik, hogy egy szerelmi háromszögben találja magát, viszont én csak "gyerek szerelemben" tapasztaltam hasonlót.

O.D.: Ha már szóba került ez a téma: te hiszel a második esélyben?

O.R.: "Én egy megbocsátó ember vagyok és nem szeretek haragot tartani, de ha megcsalásról van szó, akkor azt kell mondjam: megbocsátanék, de a tüske mindig ott marad."