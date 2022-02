A férfi, akit az ismerősei csak Gengszternek hívtak, kegyetlenül megkínozta volt szerelmét. Kapcsolatuk alatt többször bántalmazta a nőt, volt, hogy el is rabolta. Utolsó brutális tette az volt, hogy kinyomta mindkét szemét, majd magára hagyta egy árokban és elmenekült. Azért borult el az agya, mert ki szeretett volna békülni a nővel, de az kikosarazta.

A brutális kínokat elszenvedett Gabriellát már kiengedték a kórházból, jelenleg egy védett házban lábadozik, ahol bántalmazott nőknek nyújtanak menedéket. A 22 éves édesanya, testvérén keresztül üzent a Blikknek.

"Gabi borzalmas lelki állapotban van, ami azt gondolom teljesen érthető. Amikor elkapták ezt az embernek nem nevezhető lényt, azt mondta, hogy nagyon megkönnyebbült, örül a hírnek.

Reméli, hogy Attila megkapja, amit megérdemel, és ugyanolyan borzalmas kínokat kell átélnie, mint amin ő megy keresztül. Igazság szerint bármilyen nehéz is, neki és nekünk is a jövőre kell koncentrálnunk, a gyógyulás, a rehabilitáció most a legfontosabb. A kisgyermeke jó kezekben van, legalább miatta nem kell aggódnia Gabinak" – mondta a lapnak Roland.