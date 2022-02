Brutálisan megkínozta volt szerelmét egy férfi Kemecsén. A férfi többször is bántalmazta a lányt, korábban el is rabolta. Az utolsó kegyetlen tette az volt, hogy puszta kézzel nyomta ki a szemeit, árokba dobta, majd elmenekült.

Gyöngyösi Attila - akit ismerősei csak Gengszternek hívnak - ki szeretett volna békülni Gabriellával, ám a lány kikosarazta. Ezután a földre teperte, többször megütötte, megszúrta, majd kitépte a szemeit. Az orvosok szerint a 22 éves lány megvakult, nem lehet meggyógyítani a szemeit.

"Attiláról mindig is tudtuk, hogy nem normális, de amit most tett, azt nem lehet megbocsátani! Főleg akkor agresszív, ha drogozik. A leggyakrabban talán a kristályt tolja, szerintem szombat este is azt fogyaszthatta. A szomszédaink nem sokkal este 9 előtt még csókolózni látták őket a közeli mezőnél, de Gabi bizonyára mégis a szakítást választotta. Biztosak lehetünk benne, hogy Attila ezen pöccent be" - nyilatkozta a Borsnak Gabriella unokatestvére.

Attila és a fiatal lány a Facebookon ismerkedett meg, Gabriellát elvarázsolta a férfi kedvessége, később azonban a férfi többször is bántalmazta.

"Tavaly elrabolta, és magával hurcolta Berettyóújfalura. 2-3 napig fogva tartotta, de amikor elfogyott az élelmük, közösen elmentek bevásárolni. Amikor Attila nem figyelt eléggé, a húgomnak sikerült megszöknie, így megmenekült. Kiderült, hogy ez az embernek nem nevezhető lény brutálisan megverte, és eltörte az orrcsontját és az egyik bordáját. A testvérem feljelentést tett, de azt kénytelen volt visszavonni, mert ez az állat megfenyegette, hogy mindannyiunkat eltemet, ha a testvérem nem felejti el az ügyet. Megijedtünk, hiszen a bátyámnak van négy kislánya, nekem egy fiam, Gabi pedig szintén egy gyermek, Norina édesanyja" - nyilatkozta a lány testvére.

Azon a szörnyű estén a család éppen tévét nézett, amikor meghallották Gabriella segélykiáltásait. Mikor kiszaladtak, a lány a földön feküdt.

"Gabi egyik szeme az arca előtt lógott, a másikat csak másnap találta meg a fűben az egyik szomszéd. Attila megérdemelné, hogy ugyanúgy szenvedjen, mint a testvérem. A védekezésképtelen húgomat még végig is húzta a földön, méghozzá arccal lefelé. Szerintem ember nem létezik, aki ne akarná agyonverni, ezért jobb neki, ha a rendőrök találják meg! Mi még szombat éjjel a keresésére indultunk, de a 35 kilométerre levő Nyírturánál csak a kocsijára sikerült rábukkannunk. Nem mehetett messze, hiszen a járgány motorja még meleg volt. Biztos vagyok benne, hogy akadt egy segítője, aki átültette egy másik autóba, hogy sikerüljön neki megszökni" - mesélte Roland, Gabi testvére.