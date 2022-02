Eric Adams New York-i polgármester 1430 önkormányzati dolgozót bocsátott el, mert visszautasították a koronavírus elleni védőoltás felvételét - jelentette a városi önkormányzat hétfői közleményére hivatkozva a National Review amerikai hírportál kedden.

Az amerikai konzervatív kéthetilap online portáljának tudósítása szerint a kirúgott dolgozók a pénteki határidőig nem vették fel a metropolisz önkormányzati dolgozói számára kötelező védőoltást. A menesztett munkatársak között volt a New York-i Városi Rendőrkapitányság 36 alkalmazottja, a városi tűzoltóparancsnokság 25 dolgozója, és a városi oktatási hivatal 914 munkatársa - hivatkozott a New York Post cikkére a National Review írása. Az elbocsátások ezenkívül a városi lakhatási hivatal 101 dolgozóját és az egészségügyi hatóság 40 alkalmazottját érintették.

A legtöbb munkatársat már korábban fizetés nélküli szabadságra küldték, és csak azután kapták meg végleges felmondásukat, hogy nem vették fel a koronavírus elleni első védőoltásukat, míg két, frissen felvett alkalmazottat azért rúgtak ki, mert nem szerezték be az első két védőoltást, mivel ők szigorúbb előírások szerint dolgoztak.

Harry Nespoli, az egyenruhás egészségügyi dolgozók szakszervezetének (USA) elnöke és a városi munkaügyi tanács (MLC) vezetője élesen bírálta az intézkedést.

"A dolgozókat nem lenne szabad kirúgni. Nagyon sokan vannak, akik nem hisznek a védőoltásban, és nem akarják a szervezetükbe fecskendeztetni" - idézte Nespolit a New York Post.

Az elbocsátások a városi önkormányzati alkalmazottak kevesebb mint egy százalékát érintik, de valószínűleg az önkormányzati alkalmazottak körében végrehajtott legnagyobb méretű tömeges elbocsátást jelentik az Egyesült Államokban az oltási kötelezettséggel kapcsolatban - emelte ki a The New York Times cikke.

A menesztett munkavállalók végső létszáma jóval alacsonyabb lett a korábban vártnál: illetékes tisztségviselők a múlt héten még arról tájékoztattak, hogy akár 4000 dolgozót is elbocsáthatnak az oltási kötelezettség elmulasztása miatt.

Közel 1000 alkalmazott nyújtott be oltási igazolást közvetlenül a határidő lejárta előtt, és tért vissza fizetés nélküli kényszerszabadságáról.

Az elbocsátások indoklásaként kiadott közleményében Eric Adams polgármester inkább a dolgozók azon többségére összpontosított, akik teljesítették oltási kötelezettségüket.

"A városi önkormányzat munkatársai a koronavírus-járvány idején is a frontvonalban dolgoztak, és miután felvették a védőoltást, újra csak bizonyították, hogy hajlandók meghozni a helyes döntést, hogy megvédjék önmagukat és minden más New York-i lakost is" - emelte ki a városvezető a közleményében.

"Célunk mindig is az átoltottság, és nem az elbocsátások növelése volt. A városi önkormányzat munkatársai ismét helyt álltak és teljesítették az irántuk támasztott elvárásokat. A város új alkalmazottai közül, akik két héttel ezelőtt megkapták az utolsó figyelmeztetésüket, csupán kettő fő nem áll már az önkormányzat alkalmazásában" - tette hozzá Adams.

Ugyanakkor a pénteki felmondásokkal várhatóan nem ért véget a védőoltási kötelezettséggel kapcsolatos elbocsátási hullám.A városi önkormányzat most dolgozza fel azt a 13 044 kérvényt, amelyben orvosi szakvéleményre vagy vallási előírásra hivatkozva kértek felmentést az oltási kötelezettség alól.

A városi önkormányzat eddig 7030 ilyen kérvény esetében hozott döntést, amelyből csak 2118 kérelmet hagytak jóvá. A 4919 elutasított kérvény benyújtója még fellebbezhet.