Február 16-án ér véget a New York-i divathét, ahol híres tervezők mutatják be divatbemutatók keretein belül a 2022-es őszi/ téli kollekciót. A divathéten szívesen vesznek részt hírességek is, a Michael Kors show-n például megjelent Emily Ratajkowski, Gigi Hadid és Blake Lively is.

A színésznőről fénykép is készült, amelyen elég furcsán mutatott rajta a vaku villanása. Teljesen elütött színben az arca a többi testrészéhez képest. Ilyen bakit korábban tőle még nem láttunk - írja a 24.hu. Amíg most a színésznő arca vonzza a figyelmet, addig korábban a formás popsijától volt hangos a sajtó.