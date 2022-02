Rusvai Miklós számításai szerint májusra az emberek 90 százaléka át fog esni az omikron-fertőzésen. Úgy gondolja, hogy addig biztosan itt marad velünk a vírus, de az egészségügyben nem fog gondot okozni.

"Tízből kilencen túl lesznek az omikron-fertőzésen tavasz végére. Ezt a napi igazolt fertőzöttek számából szűröm le, ami kedden kilencezer körül volt, de az elmúlt napokban húszezer feletti eredményekről is kaptunk hírt. Miközben a pozitív tesztek aránya még mindig jóval 30 százalék felett van, és emlékszünk olyan időszakra a közelmúltban, amikor az elvégzett tesztek fele pozitív volt! Ez azt jelenti, hogy minimum tízzel meg lehet szorozni a napi fertőzöttek számát, ugyanis sokan vannak, akik nem is teszteltetik magukat, ha légzőszervi tüneteket tapasztalnak. És ha ezeket az adatokat vesszük, hogy 20 ezer az igazolt fertőzött és megszorozzuk tízzel, akkor azon a napon nagyjából 150-200 ezer új fertőzött volt. Tehát, ha a lakosság számát vesszük, és figyelemmel vagyunk arra is, hogy eddig hányan estek át akár kétszer is a fertőzésen, akkor kijön, hogy nagyjából májusra az emberek 90 százaléka meg kell hogy fertőződjön. Így szerintem ez egy reális számítás" - mondta a Ripostnak Rusvai Miklós, aki szerint lesz még következő hullám.

"Úgy gondoltam, hogy az ötödik hullámban is felmegy a napi Covid-halálesetek száma 150 környékére, ezzel szemben a legmagasabb napi érték 120 volt és az ötnapos csúszóátlag soha nem haladta meg a százat, legfeljebb annak környékén állt. Tulajdonképpen a kórházban ápolt betegek jelentős része sem a Covid miatt került kórházba, hanem egyéb egészségügyi problémák miatt" - tette hozzá.

Arra számítok, hogy egyre alacsonyabb esetszámmal, de májusig kitart majd a vírus, itt marad velünk. A lakosság és a média is egyre kevésbé foglalkozik vele, ám ami fontos, hogy az egészségügyben sem fog gondot okozni. Látható az is, hogy az európai országok túlnyomó többsége is lazít. Várható, hogy a még érvényben levő korlátozó intézkedéseket is feloldják majd Európában, nyilván nálunk is ez történik majd" - tette hozzá Rusvai Miklós, aki szerint ugyan bár megszelídült a vírus, az oltatlanság továbbra is veszélyes.