A 26 éves Wiyada Pontawee és fotós férje egy thaiföldi házban töltötték a Valentin-napot. Úgy tudni, a házibulin több OnlyFans modell is részt vett, és buli közben több fotósorozat is készült. Wiyadáról úgy tudni, készültek képek a medence mellett, egy keveset takaró bikiniben, és egy billiárd asztalon is, ahol széttárt lábakkal pózolt - írja a Daily Star.

A modell fia, Chawanakon két nap múlva ünnepelte volna a harmadik születésnapját, de aznap belefulladt a ház medencéjébe, miközben édesanyjáról a házban készítettek fotókat és videókat.

A kisfiú apja este tíz körül hallotta meg, hogy gyermeke fuldoklik a medencében, ekkor hívták a mentőket, akik megpróbálták újraéleszteni a gyermeket, de a kórházba szállítást követően életét vesztette.

"Megszakad a szívem. Nem akarok tovább élni. Imádkozom, hogy visszahozzam a fiamat az életbe" - mondta a megtört édesanya. Amikor a szülők meglátták, hogy baj van, azonnal rohantak segíteni, beugrottak a medencébe, de már késő volt.

