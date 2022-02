Hatalmas port kavart a Netflixen látható film, a Tinder-csaló. A doku gyorsan a nézettségi lista elejére került, Simon Leviev-ről pedig mindenkinek megvan a - többnyire lesújtó - véleménye. Akadnak azonban olyanok is, akik nem értik, miért ilyen könnyen átverhetők a nők, sőt, egyenesen az áldozatokat hibáztatják. A témában most a Magyar Rendőrség is posztolt a Facebook oldalon. A bejegyzésben arról írnak, mire kell nagyon odafigyelni ismerkedésnél.