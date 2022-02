Fiatal medve kószál Ózd környékén, a Szentsimon-Susa gerincen. Egy vendégvadász fotót is készített róla.

A Tények riportja szerint a vadász éjszaka készítette a fotót, amelynek alapján egy fiatal állatról van szó, de a környék fővadásza szerint ettől még ugyanolyan veszélyes az emberre, mintha egy teljesen kifejlett, felnőtt példány lenne. Arról is beszélt, hogy többször látták már a környéken a medvét.

A népszerű túrahelyen és környékén sok a kiránduló, de egyre több a terepfutó is. Az arra járókat a fővadász óva inti attól, hogy szembeszálljanak a 200 kilós süldő medvével. Ha valaki találkozna vele, ne közelítse meg, de ne is fordítson neki hátat, és semmiképpen ne nézzen a szemébe! Inkább lassan, óvatosan hátrálva meneküljön el a közeléből, ezzel is megelőzve, hogy a medve megtámadja őt.